Рассылка E-mail, Whats app, Viber, Telegram

Добрый день, есть бриф описывающий информационные сущности веб-системы под кодовым названием UBER для тракторов: перечислены все информационные сущности, их поля, дано их описание. Требуется разработать полноценное ТЗ, те а) оформить документ по ГОСТ (или близко ...
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Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена)
Обязанности и опыт:
E-mail – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучение персонала ведению
Whats app – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучениеперсонала ведению
Viber – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучение персонала ведению
Telegram – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучение персонала ведению
Критерии к Исполнителю на передачу заказа:
· Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию экрана, подтверждающий Ваш опыт в сфере.
· Желание работать по безопасной сделке
!!!Внимание: Огромная человеческая просьба не беспокоить исполнителей без опыта в сфере.
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