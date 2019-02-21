Рассылка майлов и поиск базы майлов

Управление проектамиЗакрыт9 заявок297 просмотров
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Нужен человек для сбора майлов с помощью определенной программы и рассылки писем по этим майлам. 

В день нужно не менее 200 писем (200 разным компаниям) 

Требуются базовые знания английского, скорость работы и смышленность. 

  

Оплата по факту выполнения после проверки.

5 лет назад
zborivalo
Дмитрий 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад