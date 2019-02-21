Рассылка майлов и поиск базы майлов

Я не люблю наказывать. Считаю что это демотивирует. И на контроль мало времени. Но тогда происходит некоторая недисциплинированность, иногда слегка "расползается" система. То есть люди не переживают особо если не выполнили задачу. Держится все на ...
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Нужен человек для сбора майлов с помощью определенной программы и рассылки писем по этим майлам.
В день нужно не менее 200 писем (200 разным компаниям)
Требуются базовые знания английского, скорость работы и смышленность.
Оплата по факту выполнения после проверки.
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