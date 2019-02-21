Рассылка майлов и поиск базы майлов

Нужен человек для сбора майлов с помощью определенной программы и рассылки писем по этим майлам.

В день нужно не менее 200 писем (200 разным компаниям)

Требуются базовые знания английского, скорость работы и смышленность.

Оплата по факту выполнения после проверки.