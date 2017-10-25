Собрать клиентскую базу

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок127 просмотров

 Сицилийская компания занимается арендой парусных судов, яхт и катеров, также организовывает круизы по Средиземному морю и малых островах Сицилии, нужно увеличить ей клиентскую базу (русский сегмент, естественно)

Пишите, занимались ли вы ранее таким, как работаете, какая ставка. Обращайтесь, все обсудим детально.

Оплата с помощью paypal

8 лет назад
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Анна 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров