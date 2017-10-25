Собрать клиентскую базу

Сицилийская компания занимается арендой парусных судов, яхт и катеров, также организовывает круизы по Средиземному морю и малых островах Сицилии, нужно увеличить ей клиентскую базу (русский сегмент, естественно)

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