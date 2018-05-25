Нужен преподаватель по фотошопу (практические занятия по скайпу)

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Закрыт3 заявки153 просмотра

ДОбрый день. Я хочу обучиться работе в фотошопе с различными фотографиями. Мне нужен очень умный преподаватель, который даст необходимые практические знания=))) Спасибо=)))

7 лет назад
AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов

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