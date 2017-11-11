Создания сайта садового кооператива Александр
Автоворонки под ключ
Необходима разработка автоворонки для интернет магазина
SMS + Mailchimp
Магазин на opencart
Обработка лидов, в покупателей - одна воронка. С разделением на сегменты.
Украшения / сувениры / столовое серебро / Кубачи и прочие, от которых будет смысл
Вторая воронка, для LTV. Повторные продажи.
Т.е. обработка и получение лидов
Через попап окна на сайте.
Возврат покупателей через емаил и смс
Заявки фрилансеров
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