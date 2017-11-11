Автоворонки под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходима разработка автоворонки для интернет магазина 

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Магазин на opencart

Обработка лидов, в покупателей - одна воронка. С разделением на сегменты.

Украшения / сувениры / столовое серебро / Кубачи и прочие, от которых будет смысл

Вторая воронка, для LTV. Повторные продажи.

Т.е. обработка и получение лидов

Через попап окна на сайте.

Возврат покупателей через емаил и смс

Opencart
8 лет назад
apande
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров