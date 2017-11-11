Требуется ответственный человек, знающий YII2, php, css, html, способный внести доработки в проект на YII2.
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Здравствуйте,
нужно подключить оплату к сайту. Подробнее напишу заинтересовавшимся.
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