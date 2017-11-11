Парсер bitfinex.com и finam.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок258 просмотров

Добрый день!

Имеется скрипт парсера для онлайн-обменника. Парсит курсы биткоина с биржи Bitfinex и курс доллара с ЦБ РФ. Требуется дополнить его таким образом, чтобы считывался курс BTC/USD с Bitfinex и умножался на курс USD/RUB, указанный в графе "Последняя сделка" по этой ссылке - https://www.finam.ru/profile/mosbirzha-valyutnyj-rynok/usdrubtom-usd-rub/. Соответственно, на выходе нужно получиться курс биткоина к рублю.

Спасибо!

8 лет назад
guest_15104037542345
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров