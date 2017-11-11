Парсер по linkedin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок135 просмотров

Нужен парсинг по страницам пользователей, работающих (или работавших) в определенных компаниях.

Задача - собрать статистику, в какой компании люди задерживаются на дольше, среднее время между изменением в должности, прочее.

Данные нужны в виде: компания1/человек1/должность1/время работы1/должность2/время работы2... и т.д.

Бюджет обсуждается.

От вас: доказательство технической реализуемости задачи.

8 лет назад
Obaldes
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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