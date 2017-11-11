Сайт садовый кооператив

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Создания Сайта -  садовый кооператив 

регистрацией участников

ведение взносов

счетчик о внесении електроенергии

по типу https://kyivenergo.ua

с топогорафической картой

8 лет назад
alexandrcmg
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров