Добавить на сайт wordpress аккаунт пользователя

Требуется сделать регистрацию пользователя (нового участника) по принципу социальных сетей (насколько я изучил вопрос это плагин BoddyPress и связать с woocommerce. Чтобы заргеистрированный пользователь мог иметь доступ к размещаемым материалам и их покупать