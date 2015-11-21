Добавить на сайт wordpress аккаунт пользователя

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1285 просмотров
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Требуется сделать регистрацию пользователя (нового участника) по принципу социальных сетей (насколько я изучил вопрос это плагин BoddyPress и связать с woocommerce. Чтобы заргеистрированный пользователь мог иметь доступ к размещаемым материалам и их покупать

WordPress
8 лет назад
farmaceft
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад