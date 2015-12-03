Добавить страны, регионы и города в таксономию

Веб-программированиеЗавершен1 заявка116 просмотров
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Нужно создать (или просто добавить, если у кого-то уже есть готовый) список стран, регионов и населенных пунктов в термины таксономии. Сейчас есть россия, украина, беларусь и казахстан. В приоритете остальные страны СНГ, потом европа и азия.

сайт c-surfing.club (пример выведенных стран есть в регистрации)

8 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_VV
Владимир 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Рекомендую Владимира как грамотного и ответственного сотрудника, прекрасно знающего свою работу. При работе учитывает все возможные варианты событий и предлагает несколько вариантов решения задач. Попутно исправляет ошибки, оставленные другими исполнителями :) впервые работаю с таким добросовестным специалистом. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Коммуникабельность на высоте - Анастасия всегда на связи, есть возможность оперативно решать вопросы по реализации задания. Оплата произведена моментально. Надеюсь на продолжение сотрудничества. AAA+ Всем рекомендую!