Добавить страны, регионы и города в таксономию

Нужно создать (или просто добавить, если у кого-то уже есть готовый) список стран, регионов и населенных пунктов в термины таксономии. Сейчас есть россия, украина, беларусь и казахстан. В приоритете остальные страны СНГ, потом европа и азия.

сайт c-surfing.club (пример выведенных стран есть в регистрации)