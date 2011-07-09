Доделать модуль для Drupal и доверстать макеты.

Нужно реализовать простой выдёргиватель ссылок на flv с redtube.com. Просто загрузка страницы и поиск ссылки .flv Функции: в админ центре dle при добавлении или редактировании новости вводится ссылка на ролик на redtube.com, скрипт парсит ссылку на ...