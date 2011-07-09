Простой хак на php для DLE

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки194 просмотра
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Нужно реализовать простой выдёргиватель ссылок на flv с redtube.com.

Просто загрузка страницы и поиск ссылки .flv

Функции: в админ центре dle при добавлении или редактировании новости вводится ссылка на ролик на redtube.com, скрипт парсит ссылку на видео до окончания типа файла (.flv), ссылка вставляется в доп. поле dle.

Просьба в асю и на мыло не писать. Здесь (заявки скрыты), если есть вопросы то в ПМ.

PHP
12 лет назад
Serega20
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
wendel
Иван 
30 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$1
1 день
Отличное исполнение, красивая кнопочка. Исполнитель хорошо знает ДЛЕ.
Все прошло быстро и без проблем, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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