Простой хак на php для DLE

Нужно реализовать простой выдёргиватель ссылок на flv с redtube.com.

Просто загрузка страницы и поиск ссылки .flv

Функции: в админ центре dle при добавлении или редактировании новости вводится ссылка на ролик на redtube.com, скрипт парсит ссылку на видео до окончания типа файла (.flv), ссылка вставляется в доп. поле dle.

Просьба в асю и на мыло не писать. Здесь (заявки скрыты), если есть вопросы то в ПМ.