Простой хак на php для DLE

Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови. нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать простой выдёргиватель ссылок на flv с redtube.com.
Просто загрузка страницы и поиск ссылки .flv
Функции: в админ центре dle при добавлении или редактировании новости вводится ссылка на ролик на redtube.com, скрипт парсит ссылку на видео до окончания типа файла (.flv), ссылка вставляется в доп. поле dle.
Просьба в асю и на мыло не писать. Здесь (заявки скрыты), если есть вопросы то в ПМ.
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