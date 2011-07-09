Создание опросов на базе API GoogleAnalytics

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать проект, который позволяет:

• Проводить опросы на уровне сайта

• Использовать передовые технологии API Google Analytics

Создание сервиса не сводится к простому вычислению средних ответов, поскольку средние значения лгут. Требуется измерять распределения и возвращаться к предыдущим значениям. Необходимо иметь возможность сегментировать данные быстро и эффективно.

Мне нужен партнер, который сможет придать математическую строгость полученным результатам. Нужен человек, который будет:

• Всегда и максимально быстро оказывать техническую поддержку

• Постоянно находиться на связи

• Который любит свою работу и созданные проекты.

• Который не говорит: «это не по ТЗ, я это сделаю через полгода, и только при том условии, если вы мне заплатите миллион рублей и желательно по предоплате.)

Идея только родилась, поэтому четкого ТЗ нет, все находится в стадии набросков. Проект – это не несколько строк кода, это будет отдельный проект с обязательной регистрацией для пользователей.

Есть западные аналоги, например http://www.surveymonkey.com/ у которых можно что-то подчерпнуть.

От вас ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания:

• PHP , MySQL , Java-Script , Jquery , AJAX , HTML ,CSS

• Опыт работы с API (желательно GoogleAnalytics)

• Портфолио и положительные отзывы

Не рассматриваю предложения от тех, которые работают по совковскому принципу, строго в будни до 18-00 и обязательным перерывом на обед.

Большим плюсом для исполнителя будут знания в области веб- аналитики, принципов работы Google Analytics. Если вы разрабатывали CRM с использованием GoogleAnalytics, предложения будут рассматриваться вне очереди.

Также я хочу получить ответ на вопрос, почему я должен выбрать именно вас.

Есть желание разработать собственную CRM, которая будет тянуть через API метрики из Яндекс.Директ, GoogleAdwords, Бегун, Вконтакте, FaceBook и т.п.

Создание опросов – это только первый шаг к созданию CRM и выбору грамотного специалиста, для которого не будет технических преград для реализации, и с которым будет просто приятно работать.

Бюджет:

Бюджет не резиновый, деньги считать умею. При создании проекта с опросами, ограничиваюсь стоимостью в 1000 долларов. Если техническая реализация потребует большей оплаты, чем планировалось, готов рассмотреть.

Оплата через СБС или WebMoney

12 лет назад
admin_rus
Руслан 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Извлечение из csv на сайт

    Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови. нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать скрипт Shop-Script Webasyst

    $40

    1. Магазин не рассчитывает налог на стоимость товаров при выборе определенного вида оплаты. 2. Сделать, чтобы при выборе способа оплаты PAYPAL цена автоматически переключась в доллары.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка + перенос c NetCat на MODx

    $170

    Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c NetCat на MODx, с обязательным сохранением URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка + перенос c Битрикса на MODx

    $150

    Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c Битрикса на MODx, без точного сохранения URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Запрос MySQL

    Добрый день ! В приложении запрос. Необходимо добавить в него следующую вещь. необходимо добавить подсчет колличества записей из таблицы products_fotos при условии. products.product_id = products_fotos.product_id

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта cardgirls.ru

    $100

    Создание сайта www.cardgirls.ru в соответствии с ТЗ и готовым дизайном. ТЗ и представление о дизайне – во вложении. Дизайн страниц в слоях вышлю по запросу. Оригинальная CMS. Оплата в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад