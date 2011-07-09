Создание опросов на базе API GoogleAnalytics

Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови. нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать проект, который позволяет:
• Проводить опросы на уровне сайта
• Использовать передовые технологии API Google Analytics
Создание сервиса не сводится к простому вычислению средних ответов, поскольку средние значения лгут. Требуется измерять распределения и возвращаться к предыдущим значениям. Необходимо иметь возможность сегментировать данные быстро и эффективно.
Мне нужен партнер, который сможет придать математическую строгость полученным результатам. Нужен человек, который будет:
• Всегда и максимально быстро оказывать техническую поддержку
• Постоянно находиться на связи
• Который любит свою работу и созданные проекты.
• Который не говорит: «это не по ТЗ, я это сделаю через полгода, и только при том условии, если вы мне заплатите миллион рублей и желательно по предоплате.)
Идея только родилась, поэтому четкого ТЗ нет, все находится в стадии набросков. Проект – это не несколько строк кода, это будет отдельный проект с обязательной регистрацией для пользователей.
Есть западные аналоги, например http://www.surveymonkey.com/ у которых можно что-то подчерпнуть.
От вас ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания:
• PHP , MySQL , Java-Script , Jquery , AJAX , HTML ,CSS
• Опыт работы с API (желательно GoogleAnalytics)
• Портфолио и положительные отзывы
Не рассматриваю предложения от тех, которые работают по совковскому принципу, строго в будни до 18-00 и обязательным перерывом на обед.
Большим плюсом для исполнителя будут знания в области веб- аналитики, принципов работы Google Analytics. Если вы разрабатывали CRM с использованием GoogleAnalytics, предложения будут рассматриваться вне очереди.
Также я хочу получить ответ на вопрос, почему я должен выбрать именно вас.
Есть желание разработать собственную CRM, которая будет тянуть через API метрики из Яндекс.Директ, GoogleAdwords, Бегун, Вконтакте, FaceBook и т.п.
Создание опросов – это только первый шаг к созданию CRM и выбору грамотного специалиста, для которого не будет технических преград для реализации, и с которым будет просто приятно работать.
Бюджет:
Бюджет не резиновый, деньги считать умею. При создании проекта с опросами, ограничиваюсь стоимостью в 1000 долларов. Если техническая реализация потребует большей оплаты, чем планировалось, готов рассмотреть.
Оплата через СБС или WebMoney
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