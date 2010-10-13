Доработать флешку

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки178 просмотров
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Исходник в приложении.

Задача при клике на регион передать значение региона в функцию JS setRegion(name)

где name - имя региона на русском.

13 лет назад
moiseev
Леонид 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
astra_l
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
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13 лет назад
$15
1 день
Ok
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