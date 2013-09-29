Доработать функционал для Wordpress сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Нужно доработать функционал для Wordpress сайта. Работа срочная только для профессионалов! Нужен также опыт работы с Google Map API.

Описание проекта в приложении.

WordPress
10 лет назад
pashka_80
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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