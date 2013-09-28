Техничесткая поддеркжа проектов на Битрикс

Есть форум на булке. Предыдущий фрилансер установил обновленную версию движка, дабы устранить постоянные сообщения о маркере безопасности. В результате этого в запросах к базе прописаны некоторые поля, которых в таблице базы нет. Следствия: из админки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько проектов по которым необходимо выполнять систематически дополнения.
Нам необходим специалист по Битрикс. Территориально – Украина. Киев – преимущество.
Оплата почасово.
ТЗ всегда предоставляем.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются услуги парсинга товаров из различных интернет-магазинов. Формирование csv файла со столбцами: категория, подкатегория, описание, цена и т.д. На постоянной основе. Заказов предполагается достаточно много. Написание скриптов, пожалуйста, не предлагайте. Программа для парсинга имеется, предоставлю для работы при необходимости. Учебные видео-материалы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Срок - 3 дня. Необходимо единовременно перенести товары со всеми характеристиками (атрибуты и производители). Товаров 70 штук. Сайт донор - http://linzastyle.ru/ СТРОГО!!! Оставляйте заявку только если точно знаете как выполнит задачу. Нет времени на эксперименты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен грамотный программист, который знает что такое адаптированный дизайн (резиновый), html5 и css3 и используем самые современные технологии. Есть много постоянных заказов. Первый: Есть дизайн сайта http://s52.radikal.ru/i137/1309/c8/b22c333270ad.jpg функционал эффектов главной страницы почти как ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть каталог, структурированный в два уровня: 1. Страны. 2. Провайдеры. На уровне провайдеров находится описание в виде таблицы. Из этого описания нужно спарсить урл сайта.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен прогер на пхп, задачка: не работает одна и та же форма заказа на разных страницах. предположительно конфликт java библиотек. необходимо найти и устранить kranustanovki.ru Также нужны постоянно скрипты простых калькуляторов и форм на джумле. Вобщем хорошему кодеру ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте есть форма заказа в 5 шагов, надо настроить в Яндекс.Метрике, чтобы собиралась статистика по заполнению этой формы. Кто готов сделать сегодня? Пишите цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
На сайте установлена форма заказа, но на е-майл не приходят письма. Необходимо исправить. Пишите, кто готов помочь сегодня с указанием цены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
сделатьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад