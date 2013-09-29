Срочное исправление ошибки на форуме

Есть форум на булке. Предыдущий фрилансер установил обновленную версию движка, дабы устранить постоянные сообщения о маркере безопасности. В результате этого в запросах к базе прописаны некоторые поля, которых в таблице базы нет. Следствия: из админки не удаляются и не редактируются пользователи, нет возможности написать сообщения и т.п. Это нужно пофиксить. Подробности (анализ проблемы хостером) дам исполнителю.

Плачу хорошо. Работа срочная.