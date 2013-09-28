Требуются услуги парсинга интернет-магазинов

Требуются услуги парсинга товаров из различных интернет-магазинов.

Формирование csv файла со столбцами: категория, подкатегория, описание, цена и т.д.

На постоянной основе.

Заказов предполагается достаточно много.

Написание скриптов, пожалуйста, не предлагайте.

Программа для парсинга имеется, предоставлю для работы при необходимости.

Учебные видео-материалы для работы с программой имеются.

Нужно будет только настраивать проекты для нее.

Настройка одного проекта занимает, примерно 20...30 минут при наличии небольшого опыта.

Ищу исполнителей в связи с отсутствием времени на настройку проектов.