В принципе нужно сделать идентичную. http://www.segodnya.ua/ С возможностью выбора размещения заголовка (вертикаль или горизонталь) Спасибо сейчас сделал выбор начала работать.
Доработка Flash с ActionScript
Есть флешка с довольно сложными скриптами
пример можно посмотреть тут:
сейчас требуется внести ряд изменений (см ниже)
с нас:
1. fla (http://prokachai.com/fla.rar)
2. дополнительные материалы
3. ответы на вопросы
с вас:
1. сколько времени надо
2. сколько денег?
Список изменений:
1. Предметы плохо перетаскиваются Надо расширить область, в которую предметы кладутся
2. Нужно сделать невозможным, чтобы предметы можно было перетащить на какое-то другое место кроме телефона (например, если перетащить в нижний правый угол - они бы обратно возвращались)
3. Не очень понятно, что нужно стукнуть по телефону именно. Может, когда руку наводят на телефон, она превращалась бы в кулак?
4. надо вначале показать что нужно делать с предметами: добавим объяснение пульсирующей надписи "добавь функции в телефон" и, возможно сделать такую же пульсирующую подсветку предметам
5. добавить еще один элемент для апгрейта – обрезанные ложки
6. поменять фразу на "Встроенный A-GPS приемник и карты Nokia"
Выбранный исполнитель
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