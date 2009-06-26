Доработка Flash с ActionScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок318 просмотров

Есть флешка с довольно сложными скриптами

пример можно посмотреть тут:

http://prokachai.com/

сейчас требуется внести ряд изменений (см ниже)

с нас:

1. fla (http://prokachai.com/fla.rar)

2. дополнительные материалы

3. ответы на вопросы

с вас:

1. сколько времени надо

2. сколько денег?

Список изменений:

1. Предметы плохо перетаскиваются Надо расширить область, в которую предметы кладутся

2. Нужно сделать невозможным, чтобы предметы можно было перетащить на какое-то другое место кроме телефона (например, если перетащить в нижний правый угол - они бы обратно возвращались)

3. Не очень понятно, что нужно стукнуть по телефону именно. Может, когда руку наводят на телефон, она превращалась бы в кулак?

4. надо вначале показать что нужно делать с предметами: добавим объяснение пульсирующей надписи "добавь функции в телефон" и, возможно сделать такую же пульсирующую подсветку предметам

5. добавить еще один элемент для апгрейта – обрезанные ложки

6. поменять фразу на "Встроенный A-GPS приемник и карты Nokia"

16 лет назад
openair
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

rafilsalahutdin
Рафиль 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
4 дня
Спасибо Рафилю. Во всем разобрался, с пониманием отнесся к сжатости сроков, успел во время)
Было приятно работать. отличный заказчик. Высоко оцененный результат труда слихвой компенсировал сжатые сроки сдачи готового материала. буду рад новым заказам! удачи

Заявки фрилансеров

rafilsalahutdin
Рафиль 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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