Доработка Flash с ActionScript

Есть флешка с довольно сложными скриптами

пример можно посмотреть тут:

http://prokachai.com/

сейчас требуется внести ряд изменений (см ниже)

с нас:

1. fla (http://prokachai.com/fla.rar)

2. дополнительные материалы

3. ответы на вопросы

с вас:

1. сколько времени надо

2. сколько денег?

Список изменений:

1. Предметы плохо перетаскиваются Надо расширить область, в которую предметы кладутся

2. Нужно сделать невозможным, чтобы предметы можно было перетащить на какое-то другое место кроме телефона (например, если перетащить в нижний правый угол - они бы обратно возвращались)

3. Не очень понятно, что нужно стукнуть по телефону именно. Может, когда руку наводят на телефон, она превращалась бы в кулак?

4. надо вначале показать что нужно делать с предметами: добавим объяснение пульсирующей надписи "добавь функции в телефон" и, возможно сделать такую же пульсирующую подсветку предметам

5. добавить еще один элемент для апгрейта – обрезанные ложки

6. поменять фразу на "Встроенный A-GPS приемник и карты Nokia"