Интеграция верстки в vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки131 просмотр

Добрый день! нужен человек с портфолио, способный натянуть имеющуюся верстку на движок vamshop.

16 лет назад
dannie
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
16 лет назад
$50
1 день
Молодцом, так держать! Все сделал в срок как и договаривались.
Хороший заказчик и спокойный, приятен в общении человек). Четкое ТЗ. С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
16 лет назад

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