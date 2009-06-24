Требуется создать сайт. Описание структуры и краткий функционал в приложении. Дизайн будет предоставлен. От исполнителя требуется срок и стоимость выполнения проекта. После выбора исполнителя будет выслано подробное ТЗ. Разрешается использование собственных или ...
Нужно сделать задание
ТЗ в вложении. Пишите сразу сроки и цену.
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