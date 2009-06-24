Доработать javascript калькулятор

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Завершен6 заявок194 просмотра

На странице: http://www.impulservice.ru/content/view/16/49/

стоит калькулятор расчета стоимости ремонта, написан на javascript.

Нужно сделать так, чтобы при выборе конкретной модели, ее фото появлялось под надписью "стоимость ремонта".

Весь код найдете в исходнике страницы.

Необходимо сделать соотв. правки, чтобы при выборе Nokia 6500 Slider появлялось фото, которое лежит тут:

/images/stories/tel/nokia_6500.jpg

Остальные фото мы добавим сами по аналогии.

JavaScript
16 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Greg-Zipper
Смирнов 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Требования четки, деньги получил моментально. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Greg-Zipper
Смирнов 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад