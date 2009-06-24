Написать небольшой скрипт загрузки файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок242 просмотра

Мне нужно написать небольшой скрипт загрузки файлов на сервер, чтобы показовало полосу загрузки. Кому интерестно – пишите в ЛС или оставляйте свои данные тут. Выбранному кандидату скину тз.

16 лет назад
HotDogFree
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров