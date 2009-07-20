Создание сайта. ASP.Net + MS SQL

Написание аналогичного скрипта для сайта!! как по ссылке: http://oldnavy.gap.com/browse/product.do?cid=37257&vid=1&pid=669961&scid=669961002&ssiteID=GAP Полностью все скрипты, как на странице по отображению и выбору типа товара, линза и т.п. один в один!