Создание сайта. ASP.Net + MS SQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок384 просмотра

Требуется создать сайт. Описание структуры и краткий функционал в приложении. Дизайн будет предоставлен.

От исполнителя требуется срок и стоимость выполнения проекта. После выбора исполнителя будет выслано подробное ТЗ. Разрешается использование собственных или сторонних бесплатных CMS.

ASP.NETSQL
16 лет назад
ayni
Имя 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

createit
Алексей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$650
14 дней
Работа проделана качественно, все вопросы решались оперативно.
Четкие требования, оплата вовремя. Работать приятно. Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

createit
Алексей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад