Нужен php скрипт для работы с видео

Скрипт для конвертирования .flv видео в .3gp или в .mp4 формат, после конвертирования видео файла он должен его порезать на части ,указанные в настройках скрипта(например мы получаем сконвертированый файл 3gp весом 12 метров , а в настройках скрипта указан размер частей 2 метра, вот скрипт и режет этот файл по 2 метра и мы получаем 6 видеороликов.

Еще одно условие : например у нас видео video.flv , далее скрипт его конвертирует в video.3gp весом 13 метров, потом он режет это видео на ролики по 5 метров (это число можно менять в настройках скрипта) получаем три ролика размером 5метров, 5 метров и 3 метра, названия этих роликов должно быть следуещим: video_1.3gp ,video_2.3gp, video_3.3gp после этого он создает в директории (указанной в настройках скрипта) папку с названием video (тоесть папка называется по имени входящего файла) и закидывает в эту папку video] все ролики video_1.3gp ,video_2.3gp, video_3.3gp

Нужно чтоб в интерфейсе скрипта можно было указывать:

-путь на сервере к входящему видео файлу(формата .flv),

-указывать в какой формат(.3gp или в .mp4) конвертировать

-директорию куда сохранять уже обработанное видео (или прописать эту деректорию в коде скрипта)

Думаю все операции с видео нужно проделывать через ffmpeg