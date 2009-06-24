Требуется создать сайт. Описание структуры и краткий функционал в приложении. Дизайн будет предоставлен. От исполнителя требуется срок и стоимость выполнения проекта. После выбора исполнителя будет выслано подробное ТЗ. Разрешается использование собственных или ...
Нужен php скрипт для работы с видео
Скрипт для конвертирования .flv видео в .3gp или в .mp4 формат, после конвертирования видео файла он должен его порезать на части ,указанные в настройках скрипта(например мы получаем сконвертированый файл 3gp весом 12 метров , а в настройках скрипта указан размер частей 2 метра, вот скрипт и режет этот файл по 2 метра и мы получаем 6 видеороликов.
Еще одно условие : например у нас видео video.flv , далее скрипт его конвертирует в video.3gp весом 13 метров, потом он режет это видео на ролики по 5 метров (это число можно менять в настройках скрипта) получаем три ролика размером 5метров, 5 метров и 3 метра, названия этих роликов должно быть следуещим: video_1.3gp ,video_2.3gp, video_3.3gp после этого он создает в директории (указанной в настройках скрипта) папку с названием video (тоесть папка называется по имени входящего файла) и закидывает в эту папку video] все ролики video_1.3gp ,video_2.3gp, video_3.3gp
Нужно чтоб в интерфейсе скрипта можно было указывать:
-путь на сервере к входящему видео файлу(формата .flv),
-указывать в какой формат(.3gp или в .mp4) конвертировать
-директорию куда сохранять уже обработанное видео (или прописать эту деректорию в коде скрипта)
Думаю все операции с видео нужно проделывать через ffmpeg
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