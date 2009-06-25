Кнопка в браузер.

На странице: http://www.impulservice.ru/content/view/16/49/ стоит калькулятор расчета стоимости ремонта, написан на javascript. Нужно сделать так, чтобы при выборе конкретной модели, ее фото появлялось под надписью "стоимость ремонта". Весь код найдете в ...