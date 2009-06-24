Разроботка и интеграция спецального Templatе

Требуется специалист по php с наваками интернет магазинов для Разроботки и интеграции спецального Templatе-Продукта для XT Commerce Магазина.

Задача заклучается в следуюшем: Платформа стоит на ХТ Commerce, нужно интегрировать в магазин форму заказа для Курьерных услуг! Форма Заказа должна примерно выглядить вот так как сдесь: https://www.dhl.de/popweb/ProductOrder.do?checkOnInit=false&itemId=0&insert=false

условия интеграции оговариваю в ICQ: 493911305