Доработка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок216 просмотров

Сайт сделан на Joomla

есть ляпы, которые нужно исправить!

Требуется разработчик, желательно проживающий в Киеве, отлично разбирающийся в создании сайтов на Joomla. Обязательное заключения договора!

Joomla
16 лет назад
umka13
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров