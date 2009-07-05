В принципе нужно сделать идентичную. http://www.segodnya.ua/ С возможностью выбора размещения заголовка (вертикаль или горизонталь) Спасибо сейчас сделал выбор начала работать.
Сайт из xml
Нужно создать сайт из xml от http://www.alawar.ru/, дизайн мой. Пример нужного функционала можно посмотреть тут http://casual.ag.ru
Или может кто-то уже делал подобное-куплю готовый.
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