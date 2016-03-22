Нужно разработать парсер для файлов word. Цель: текст оформленный стилями word преобразовать в текст оформленный заранее продуманными тегами и загрузить его на сайт, который работает на CMS Wordpress. Есть пример работающего парсера ...
Доработки php, javascript, MySQL
Требуется настроить и доработать web crm, в основном программирование.
От вас требуется знание PHP, javascript, MySQL
Программа создана на базе клиентской базы, имеется подробная техническая документация и варианты решений
Подробнее смотрите на clientbase.ru/document/
Необходимые доработки:
1. Вычисления
2. Отчеты и представления
3. Синхронизация с имеющимся сайтом
Оплату и сроки обговорим индивидуально.
Оплата сдельная.
Контактирую через скайп, почту
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