Доработки php, javascript, MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок270 просмотров

Требуется настроить и доработать web crm, в основном программирование. 

От вас требуется знание PHP, javascript, MySQL 

Программа создана на базе клиентской базы, имеется подробная техническая документация и варианты решений 

Подробнее смотрите на clientbase.ru/document/ 

Необходимые доработки: 

1. Вычисления 

2. Отчеты и представления 

3. Синхронизация с имеющимся сайтом 

Оплату и сроки обговорим индивидуально. 

Оплата сдельная. 

Контактирую через скайп, почту

JavaScriptMySQLPHP
9 лет назад
Bottrop
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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