E-mail рассылка

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок165 просмотров

Необходимо сделать e-mail рассылку по адресам из электронной таблицы почта.csv. Текст письма в файле Для организаций.doc

11 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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