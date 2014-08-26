Реализовать на сайте поиск по аукциону

Нужно сделать калькулятор. Калькулятор уже сверстан и доступен по адресу: http://effectservice.spb.ru/kalkulyator/ Сайт сделан на Wordpress. Из данного калькулятор нужно будет убрать пункт "+2 года гарантии", а для пунктов "Закладная под ...