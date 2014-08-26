Нужно сделать калькулятор. Калькулятор уже сверстан и доступен по адресу:

http://effectservice.spb.ru/kalkulyator/

Сайт сделан на Wordpress.

Из данного калькулятор нужно будет убрать пункт "+2 года гарантии", а для пунктов "Закладная под люстру бесплатно" и "Обход одной трубы бесплатно" должна стоять галочка по умолчанию.

Поле телефон обязательно для заполнения.

После оформления формы, данные из калькулятора, включая телефон, должны отправляться электронным письмом администратору сайта.