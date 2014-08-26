Сделать интерактивную карту РФ как на сайте авито. Карта разделенную на две части (Европа и Азия) С левой стороны название регионов, справа карта европейской части рф, (с Калининградом и Крымом) и с кнопкой ...
Калькулятор
Нужно сделать калькулятор. Калькулятор уже сверстан и доступен по адресу:
http://effectservice.spb.ru/kalkulyator/
Сайт сделан на Wordpress.
Из данного калькулятор нужно будет убрать пункт "+2 года гарантии", а для пунктов "Закладная под люстру бесплатно" и "Обход одной трубы бесплатно" должна стоять галочка по умолчанию.
Поле телефон обязательно для заполнения.
После оформления формы, данные из калькулятора, включая телефон, должны отправляться электронным письмом администратору сайта.
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