Калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок140 просмотров

Нужно сделать калькулятор. Калькулятор уже сверстан и доступен по адресу:

http://effectservice.spb.ru/kalkulyator/

Сайт сделан на Wordpress.

Из данного калькулятор нужно будет убрать пункт "+2 года гарантии", а для пунктов "Закладная под люстру бесплатно" и "Обход одной трубы бесплатно" должна стоять галочка по умолчанию.

Поле телефон обязательно для заполнения.

После оформления формы, данные из калькулятора, включая телефон, должны отправляться электронным письмом администратору сайта.

WordPress
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделал качественно и быстро. Рекомендую!
Задача поставлена ясно, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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