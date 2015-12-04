Требуется на сайт ипотечный калькулятор. либо html либо на php с возможностью настройки css.

Калькулятор не должен иметь ошибок и без проблем отображаться во всех браузерах. Так же необходима возможность скопировать iframe код для вставки на сторонние сайты с активной ссылкой на первоисточник (API). Адаптация под WP