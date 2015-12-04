Ипотечный калькулятор

Веб-программированиеЗавершен4 заявки167 просмотров
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Требуется на сайт ипотечный калькулятор. либо html либо на php с возможностью настройки css.

Калькулятор не должен иметь ошибок и без проблем отображаться во всех браузерах. Так же необходима возможность скопировать iframe код для вставки на сторонние сайты с активной ссылкой на первоисточник (API). Адаптация под WP

8 лет назад
cardo1
Рустам 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Besmer
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
Отличный человек. Все сделал вовремя и объяснял все до последнего момента, за что огромное спасибо. Буду обращаться еще. Рекомендую
Было приятно работать.