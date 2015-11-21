Cделать копию элемента в всплывающем окне MODX в другую часть сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Есть LP на MODX. Полностью адаптивный, с мобильной  и планшетной версиейВ сплывающем окне есть вот такая штука: http://take.ms/2wzv4 При клике меняется картинка.Надо вот это всё переместить ( сделать точнее копию) в фильтр (калькулятор ) который отправляет все данные на почту.Сейчас он имеет такой вид:http://take.ms/YmvpTКак я вижу эту реализацию на декстопеhttp://take.ms/LD0EhСоотвественно на мобильном и на планшете это всё дело должно нормально адаптироваться.В modx это выглядит так: в modx это так: http://take.ms/kadBW

MODX
8 лет назад
angas
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад