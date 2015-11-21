Cделать копию элемента в всплывающем окне MODX в другую часть сайта

Есть LP на MODX. Полностью адаптивный, с мобильной и планшетной версиейВ сплывающем окне есть вот такая штука: http://take.ms/2wzv4 При клике меняется картинка.Надо вот это всё переместить ( сделать точнее копию) в фильтр (калькулятор ) который отправляет все данные на почту.Сейчас он имеет такой вид:http://take.ms/YmvpTКак я вижу эту реализацию на декстопеhttp://take.ms/LD0EhСоотвественно на мобильном и на планшете это всё дело должно нормально адаптироваться.В modx это выглядит так: в modx это так: http://take.ms/kadBW