В БД есть такие поля: views_total - общее количество просмотров views_yesterday - просмотров за вчера views_today - просмотров за сегодня views_date_last - время и дата последнего захода, например '2015-11-21 19:18:21' views_ip - ip-адрес Реализовать такой скрипт: Получаем значения полей в виде массива ...
Cделать копию элемента в всплывающем окне MODX в другую часть сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть LP на MODX. Полностью адаптивный, с мобильной и планшетной версиейВ сплывающем окне есть вот такая штука: http://take.ms/2wzv4 При клике меняется картинка.Надо вот это всё переместить ( сделать точнее копию) в фильтр (калькулятор ) который отправляет все данные на почту.Сейчас он имеет такой вид:http://take.ms/YmvpTКак я вижу эту реализацию на декстопеhttp://take.ms/LD0EhСоотвественно на мобильном и на планшете это всё дело должно нормально адаптироваться.В modx это выглядит так: в modx это так: http://take.ms/kadBW
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