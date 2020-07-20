Изменить верстку и поправить адаптив

Веб-программированиеЗавершен14 заявок1263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изменить верстку некоторых блоков сайта на мобильном, поправить баги.

Подробное ТЗ в личку исполнителю.

сайт на овпенкард.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
osi-pov
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$18
1 день
Работаем повторно. Задание выполнено по ТЗ. Мелкие корректировки внесены оперативно. Всегда на связи. Рекомендую.
В очередной раз все супер!