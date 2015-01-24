Изменить слайдер на сайте

$30
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок155 просмотров
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Надо изменить внешний вид слайдера на сайте http://www.lili-travel.com/

цена 1000р. Оплата Я.Д.

9 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад