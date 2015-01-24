Верстка и натянуть на Wordpress

Текущий проект имеет 2 этапа:

1) Верстка:

- внести небольшие изменения в текущие страницы

- добавить 2 страницы

По верстке обсудим отдельно с исполнителем. Оценивать пока что не нужно.

2) Wordpress

Параллельно можно готовые страницы из верстки переносить на Wordpress (скриншоты всех страниц в архиве) - нужна ваша оценка по бюджету и срокам (+ укажите кол-во затраченных часов), оставляйте их тут.

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Для текущего проекта (так и для долгосрочного сотрудничества) нужен верстальщик и программист. Если это будет человек в одном лице - это будет плюсом.

Приступить к задаче можно будет уже сегодня, если обсудим все детали.

Требования к программисту:

- хорошее знание Wordpress (понимать что такое content type, custom fields, thumbnails, timthumb и т.д. уметь ими пользоваться)

- знание популярных плагинов для Wordpress (WP-PageNavi, Related Posts, плагины галлерей и т.д)

- уметь пользоваться шорткодами

- уметь кастомизировать дефолтные виджеты и плагины

Оставляйте свои заявки по Wordpress и пишите за какой этап вы готовы взяться.

Спасибо.