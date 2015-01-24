WordPress: div скрытия текста

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Для сайта необходимо реализовать возможность скрытия текста под кнопкой "читать полностью". При клике на данную кнопку текст открывается на этой же странице. Пример - http://rozetka.com.ua/ (текст в конце страницы).

Данный модуль должен быть применим к любой страницы сайта, в любом месте текста.

движок сайта - WordPress 3.8.1

WordPress
9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад