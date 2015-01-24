Нельзя создавать пользователя в финансовом скрипте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Есть многопользовательский скрипт на PHP и MySQL, в панель управления администратора написал строку с данными доступа для нового пользователя, но данные исчезают со строки и нечего Сохранить, по этому невозможно предоставить доступ для нового пользователя.

2) Подробное описание структуры и ошибки http://r.ournet.biz/1L6kVJc

9 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)