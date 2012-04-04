Модуль Joomla 1.5

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нужно написать модуль подарков, благодаря которому человек сможет оплачивая, отправлять подарки. оплата через Робокассу. Хотел бы работать, через сервис "Сделка без риска"
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