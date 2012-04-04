Модуль Joomla 1.5

$70
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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нужно написать модуль подарков, благодаря которому человек сможет оплачивая, отправлять подарки. оплата через Робокассу. Хотел бы работать, через сервис "Сделка без риска"

icq: 648611236

Joomla
12 лет назад
igorimoldova
Игорь 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
itguru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-4)
12 лет назад
$70
4 дня
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