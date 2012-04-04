Видео сервер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Есть несколько видео порталов, на которых видео идет с других сайтов. Сейчас появилась возможность арендовать сервер и закачать все видео туда. Предполагается что сами сайты и видео будут лежать на разных серверах, сайты используют движек dle. Требуется человек, который поможет выбрать сервер под видео, настроить его и разработать схему простейшего добавления новостей (т.е. чтобы простые журналичты легко могли добавлять новости на сайт). А именно: чтобы им не приходилось качать видео себе на комп и потом ручками заливать на сервер. Предпологаю что нужна будет админ-понель с удаленной загрузкой файлов на сервер через парсеры. Если кто знает проще способ готов выслушать.

12 лет назад
deowulf
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ProcessAndroid
Александр 
37 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Взялся за работу, говорил все сделает за один день, в итоге растянул на несколько дней, взял предоплату и пропал. Хоть деньги были и не очень большие, но проект надо было сделать срочно, очень подвел. Не советую с ним работать.
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