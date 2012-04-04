Видео сервер

Есть несколько видео порталов, на которых видео идет с других сайтов. Сейчас появилась возможность арендовать сервер и закачать все видео туда. Предполагается что сами сайты и видео будут лежать на разных серверах, сайты используют движек dle. Требуется человек, который поможет выбрать сервер под видео, настроить его и разработать схему простейшего добавления новостей (т.е. чтобы простые журналичты легко могли добавлять новости на сайт). А именно: чтобы им не приходилось качать видео себе на комп и потом ручками заливать на сервер. Предпологаю что нужна будет админ-понель с удаленной загрузкой файлов на сервер через парсеры. Если кто знает проще способ готов выслушать.