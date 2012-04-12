Защита видео ссылок

После выполненной работы Игорем, заказчик остался очень доволен, работа выполнена грамотно и в срок. Не смотря на то, что со стороны заказчика возникли проблемы, но со стороны Игоря никаких претензий по этому поводу не возникло, конечно ему пришлось немного понервничать, но все закончилось отлично :). Кому действительно нужно быстрое и качественное решение ваших проблем, обращайтесь именно к Игорю, не пожалеете!.