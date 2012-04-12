Защита видео ссылок

$500
Веб-программированиеЗавершен2 заявки122 просмотра
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Всем добрый вечер! Проблема в следующем: есть сайт на UCOZ - онлайн кино., видео лежит на отдельном сервере ссылки вставляются в плеер uppod и потом на сам сайт. НЕОБХОДИМО создать защиту ссылок, потому что их воруют и нагрузка на сервер колосальная, средства защиты uppod БЕСПОЛЕЗНЫ!!

191-563-069

12 лет назад
Bestmashin
Евгений 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$100
3 дня
После выполненной работы Игорем, заказчик остался очень доволен, работа выполнена грамотно и в срок. Не смотря на то, что со стороны заказчика возникли проблемы, но со стороны Игоря никаких претензий по этому поводу не возникло, конечно ему пришлось немного понервничать, но все закончилось отлично :). Кому действительно нужно быстрое и качественное решение ваших проблем, обращайтесь именно к Игорю, не пожалеете!.
Несколько эпитетов, выражающие ощущения от сотрудничества с Николаем: корректный, адекватный, толковый и порядочный. Честные 10 баллов
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