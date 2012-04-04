Локализация сайта (мультиязычность)

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки195 просмотров
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Разработать систему мультиязыка + все компоненты локализовать

-Общее ядро(система) мультиязычности сайта.

-Перевод всех компонентов на мультиязык:

-Интерфейс overpro.ru/mix (5 страниц)

-Меню вернхнее, меню нижнее

-Вывод (http://www.overpro.ru/index.php?option=com_payment&task=withdrawmoney&Itemid=126)

-Отчет (http://www.overpro.ru/component/option,com_report/)

-Перевод игроку (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,money_transfer/)

-Сброс статистики (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,clear_stats/)

-Смена ника (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,change_username/)

-Покупка VIP-аккаунта (в меню Финансы - покупка VIP)

-Страница Демки и Поиск демки (http://www.overpro.ru/component/option,com_mixstats/ http://www.overpro.ru/component/option,com_mixstats/task,search/Itemid,99999999/

-Профиль и редактирование профиля http://www.overpro.ru/component/option,com_comprofiler/Itemid,36/task,userDetails/

-Личные сообщения ( http://www.overpro.ru/component/option,com_uddeim/Itemid,125/) - найти локализацию и поставить, уже наверняка есть в сети.

-Форум http://www.overpro.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,124/ - найти локализацию фаерборда и поставить

-Турнриная система (еще не разработана)

-Поиск пользователей (еще не разработано)

Система Joostina, но веб интерфейс и компоненты самописные, используя разве что глобальные объявления от Джумлы.

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12 лет назад
unfon
Амир 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
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