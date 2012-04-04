Локализация сайта (мультиязычность)

Есть несколько видео порталов, на которых видео идет с других сайтов. Сейчас появилась возможность арендовать сервер и закачать все видео туда. Предполагается что сами сайты и видео будут лежать на разных серверах, сайты используют движек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать систему мультиязыка + все компоненты локализовать
-Общее ядро(система) мультиязычности сайта.
-Перевод всех компонентов на мультиязык:
-Интерфейс overpro.ru/mix (5 страниц)
-Меню вернхнее, меню нижнее
-Вывод (http://www.overpro.ru/index.php?option=com_payment&task=withdrawmoney&Itemid=126)
-Отчет (http://www.overpro.ru/component/option,com_report/)
-Перевод игроку (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,money_transfer/)
-Сброс статистики (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,clear_stats/)
-Смена ника (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,change_username/)
-Покупка VIP-аккаунта (в меню Финансы - покупка VIP)
-Страница Демки и Поиск демки (http://www.overpro.ru/component/option,com_mixstats/ http://www.overpro.ru/component/option,com_mixstats/task,search/Itemid,99999999/
-Профиль и редактирование профиля http://www.overpro.ru/component/option,com_comprofiler/Itemid,36/task,userDetails/
-Личные сообщения ( http://www.overpro.ru/component/option,com_uddeim/Itemid,125/) - найти локализацию и поставить, уже наверняка есть в сети.
-Форум http://www.overpro.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,124/ - найти локализацию фаерборда и поставить
-Турнриная система (еще не разработана)
-Поиск пользователей (еще не разработано)
Система Joostina, но веб интерфейс и компоненты самописные, используя разве что глобальные объявления от Джумлы.
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