Турнирная система для готового проекта

Добавить новые функции в уже рабочую, существующую турнирную систему или разработать с нуля.

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Наша система - веб интерфейс для проведения автоматических матчей между игроками и командами Counter Strike 1.6.

Все игры изначально "создаются" на сайте, и при готовности всех игроков выдаются игровые сервера, где проходит матч, результат игры тоже сохраняется сервером в базуна сайте. Т.е. для того чтобы организовать турнирую систему уже все готово - требуется изучить систему, после создать некий механизм, который будет отвечать нашим основным требованиям:

ЗАДАЧИ, ЕСЛИ ДЕЛАТЬ С НУЛЯ:

-Создание страницы команды капитаном, куда смогут вступать желающие игроки, подавая заявку капитану.

-Список созданных команд сортировать по показателям - кол-вы выигранных турниров

-Страница команды (заявка на вступление, принятие, удаление игрока, баланс команды, пополнение со счета юзера, лог счета команды, победы в турнирах системы, редактирование страницы - названия, логотипа, смена капитана(может только капитан, или администратор, лог сохраняется )

-Возможность создавать турнир пользователям, указывая время откр регитсрации, закр регистрации и старта.

-ВОзможость создавать турнир с параметром АВТОСТАРТ - как только набирается указанное число желающих - турнир начинается.

-Создать СЕРИЮ ТУРНИРОВ - отборочные и финальный турнир (серия турниров)

Все это так или иначе уже есть на странице http://www.overpro.ru/mix/?option=tourney

Посмотрите пункт ИСТОРИЯ ТУРНИРОВ - вот такая на данный момент сетка.

А ВОТ ЗАДАЧИ, которые нужно реализовать, ЕСЛИ ДОПОЛНЯТЬ

Турнирная сетка должна состаять из 3х "частей", иначе каков же формат турнира должен быть:

1)ГРУППЫ (напр. из 8 команд формируются 2 группы - А и Б, в группе каждый должен играть с каждым, всего 6 РАУНДОВ)

2) PlayOFF . В ПлейОфф проходят по 2 команды победителей.

3) Финал.

Можете писать с нуля, а можете изучить эту рабочую более менее турнирную систему и уже во первых оптимизировать и доработать по Новой схеме проведения турниров.

Более подробно о системе (ЭТО ТО ЧТО СДЕЛАНО - читать, чтобы понять легкость выполнения задачи по турнирной системе):

Сам веб-интерфейс – www.overpro.ru/mix/ - полноценно рабочий интерфейс, более 3000 матчей в день за счет автоматизации.

Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами игры Counter Strike 1.6 на реальные деньги в режиме онлайн, нон-стоп.

А)Пользователь на главной странице данного веб-интерфейса нажимает СОЗДАТЬ ИГРУ (Создает игру, указывая карту, кол-во участников, ставку с команды\игрока, режим игры и т.д)

Б)Созданная пользователем игра отображается на главной странице веб-интерфейса в списке игр.

Остальные пользователи могут кликнуть на название игры и вступить в любую созданную игру, на странице игры нажать кнопку ГОТОВ.

Когда все нажали ГОТОВ , то Игровой Сервер counter strike считывает данные с БД и загружает на сервер игровую карту уже с параметрами этой игры, иначе говоря – запускает матч с данными из БД.

В)Игровые сервера распознают соединившихся к нему пользователей по идентификатору с базы данных; сервер "понимает" все возможные поведения игроков на сервере, и выполняет функции – старт, игра, окончание, дополнительное время и т.д...

Г)В итоге все данные сыгранной игры, игровой сервер записывает в базу данных сайта, изменяет баланс пользователей и т.д.

Общие данные хранятся и сортируются на странице Истории Всех Игр.

Кроме этого, в истории каждой игры хранится "повтор матча(демка)" (Во время старта игр на сервере, к каждому серверу подключатся транлятор HLTV – записывает демку. Специальный скрипт высчитывает название записанной игры и автоматически крепит на страницу истории данной игры файл демки).