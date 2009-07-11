В принципе нужно сделать идентичную. http://www.segodnya.ua/ С возможностью выбора размещения заголовка (вертикаль или горизонталь) Спасибо сейчас сделал выбор начала работать.
Надо сделать скрипт
Пожалуйста помогите сделать скрипт:
Например если пинговать IP: 212.22.197.94 через CMD комманду: PING, то в ответ получаем:
Обмен пакетами с 212.22.197.94 по 32 байт:
Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 212.22.197.94:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
Тоже самое надо сделать на PHP
Суть скрипта такая:
Если IP адрес пингуется и отвечает, то возвращать такое: ЮЗЕР ОНЛАЙН
Если IP не отвечает, то возвращать: ЮЗЕР ОФФЛАЙН
Хотя наверное порты будут закрыты и не будет работать, но надо как-то придумать как это реализовать :)
Например пройтись по всем портам
Хотябы напишите реально ли это или нет :(
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть флешка с довольно сложными скриптами пример можно посмотреть тут: http://prokachai.com/ сейчас требуется внести ряд изменений (см ниже) с нас: 1. fla (http://prokachai.com/fla.rar) 2. дополнительные материалы ...Завершен16 лет назад
Добрый день! нужен человек с портфолио, способный натянуть имеющуюся верстку на движок vamshop.Завершен16 лет назад
- $15
Админ сутры устанавливал сутру на вдс. Установил, но сказал, чтобы запаролить админку паролем. В противном случае вход в сутру производится без запроса на логин и пароль. в общем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Сайт сделан на Joomla есть ляпы, которые нужно исправить! Требуется разработчик, желательно проживающий в Киеве, отлично разбирающийся в создании сайтов на Joomla. Обязательное заключения договора!Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по php с наваками интернет магазинов для Разроботки и интеграции спецального Templatе-Продукта для XT Commerce Магазина. Задача заклучается в следуюшем: Платформа стоит на ХТ Commerce, нужно интегрировать в магазин форму заказа для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно помочь установить код блоков sape в определенном разделе сайта. Доступ полный к админке и фтп дать не могу. Как редактировать шаблон сайта знаю сам, надо помочь поставить условие на раздел.Завершен16 лет назад
- $100
Нужно создать сайт из xml от http://www.alawar.ru/, дизайн мой. Пример нужного функционала можно посмотреть тут http://casual.ag.ru Или может кто-то уже делал подобное-куплю готовый.Завершен16 лет назад
Скрипт для конвертирования .flv видео в .3gp или в .mp4 формат, после конвертирования видео файла он должен его порезать на части ,указанные в настройках скрипта(например мы получаем сконвертированый файл 3gp весом 12 метров ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добавить в мозиллу кнопку "увеличить экран".Завершен16 лет назад