Надо сделать скрипт

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Завершен7 заявок363 просмотра

Пожалуйста помогите сделать скрипт:

Например если пинговать IP: 212.22.197.94 через CMD комманду: PING, то в ответ получаем:

Обмен пакетами с 212.22.197.94 по 32 байт:

Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=2мс TTL=64

Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=3мс TTL=64

Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=1мс TTL=64

Ответ от 212.22.197.94: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 212.22.197.94:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек

Тоже самое надо сделать на PHP

Суть скрипта такая:

Если IP адрес пингуется и отвечает, то возвращать такое: ЮЗЕР ОНЛАЙН

Если IP не отвечает, то возвращать: ЮЗЕР ОФФЛАЙН

Хотя наверное порты будут закрыты и не будет работать, но надо как-то придумать как это реализовать :)

Например пройтись по всем портам

Хотябы напишите реально ли это или нет :(

PHP
16 лет назад
ZEOS
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Выбранный исполнитель

boks
48 лет
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boks
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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