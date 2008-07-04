Нужно написать мод который реализует возможность вставки изображения в тело сообщения или прикрутить нормальный редактор сообщений с такими возможностями вместо стандартного. Подробнее http://www.weblancer.net/projects/60641.html Цена/Сроки
Найти ошибку во flash
Необходимо найти ошибку во flash – indelec.ru/ не работают ссылки, иногда начинают работать, вообщем что то не понятное, исходник прилагается. Просто нужно пробежаться и найти в чем ошибка.
icq 4158853
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