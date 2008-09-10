Приватный проект для koshey

Мы очень довольны сотрудничеством с Дмитрием, работа была выполнена качественно, быстро и по разумной цене. Порадовала оперативность реагирования на добавление и расширение функционала проекта. Ответственный и инициативный человек. Планируем в дальнейшем работать Дмитрием.