Написать мод для форума SMF

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки192 просмотра

Нужно написать мод который реализует возможность вставки изображения в тело сообщения или прикрутить нормальный редактор сообщений с такими возможностями вместо стандартного.

Подробнее http://www.weblancer.net/projects/60641.html

Цена/Сроки

HTML
17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

iuhan
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

iuhan
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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